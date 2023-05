Die Toronto Maple Leafs: Ein Traditionsklub, gefangen in der ewigen Erfolglosigkeit

Es ist der Juni des letzten Jahres in Toronto. Sonniges, angenehm warmes Wetter herrscht in der kanadischen Metropole, der grössten Stadt des Landes. Die NHL-Play-offs sind noch in vollem Gang. In den Sportbars der Stadt laufen täglich abwechselnd die beiden Halbfinalserien zwischen den Tampa Bay Lightning und den New York Rangers sowie zwischen Colorado und Edmonton. In Toronto ist zu dieser Zeit Baseball Trumpf, die Spiele der Blue Jays locken die Leute ins Stadion.