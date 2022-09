Neuer Talk und Ticker – hier gibts die volle HCD-Packung

Endlich Eishockey! Nach dem überzeugenden Auftakt in der Champions Hockey League (vier Spiele, drei Siege) startet der HC Davos am Freitagabend in Genf in den Ligabetrieb. Auf den Kanälen der «Südostschweiz» seid ihr so nahe am Rekordmeister wie noch nie. Wir liefern euch die Übersicht.

Zeitung

In unserer Printausgabe (auch als E-Paper erhältlich) bekommt ihr den vollen Service. Von Matchberichten über Hintergrundgeschichten, Analysen und Porträts. Zudem findet ihr vor jeder Runde die aktuellen Partien, Tabellen und im Nachgang das Telegramm der HCD-Spielen.

Online

Herzstück der Onlineberichterstattung ist der neue Liveticker. Sämtliche HCD-Partien, ob auswärts oder zu Hause, werden ab dieser Saison live getickert. Nach jedem Heimspiel findet ihr zudem ein Interview mit Reaktionen von Spielern und Trainer. Hinzu kommt eine umfassende Berichterstattung, bestehend aus Matchberichten, Hintergrundgeschichten und Spielerporträts. Sämtliche Texte und Videos findet ihr übersichtlich zusammengestellt im HCD-Dossier.

TV

Der neue HCD-Talk bietet jeden zweiten Donnerstag Infos und Hintergründe zum HCD. Im Studio diskutieren die «Südostschweiz»-HCD-Experten Roman Michel und Lars Morger über die Geschehnisse rund um den Klub. Hinzu kommen Hintergrundberichte aus dem Training und Matchzusammenfassungen mit Toren und Action aus der National League.

Radio

Reaktionen zu den Auftritten aus der Mannschaft – das gibts nach sämtlichen Heimspielen im Radio. Hinzu kommen ein umfassender Resultatservice sowie Berichte zum aktuellen Geschehen. In den Play-offs übertragen wir die Spiele des HCD live aus dem Stadion.

Social Media / Podcast

Auch auf unseren Social-Media-Kanälen seid ihr stets informiert über die Geschehnisse rund um den HCD. Den HCD-Talk könnt ihr jederzeit auf unserem Youtube-Kanal nachschauen – oder aber als Podcast auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens hören.