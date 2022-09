Neuauflage des ewigen Duells

Zum dritten Mal in Folge trafen Kloten und Davos in einer Play-off-Serie aufeinander. Diesmal wieder im Final. Der HCD, der in jener Saison als Qualifikationssieger einen neuen Punkterekord aufgestellt hatte (einen Punkt mehr als Kloten), war mit einer 3:0-Führung auf sicherem Weg zum Meistertitel. Kloten kam nochmals auf 2:3 in der Serie heran, musste sich in Spiel 6 zu Hause aber geschlagen geben und den Bündnern zum 30. Meistertitel gratulieren.