Nächste Penalty-Niederlage: Der HC Davos verliert auch Saisonspiel 3

3:4-Niederlage nach Penaltys gegen Ambri-Piotta

- Der HC Davos verliert auch das dritte Spiel der Saison.

- Wie bei den zwei vorangegangenen Partien geht es über die volle Distanz. Im Penaltyschiessen müssen sich die Davoser aber abermals geschlagen geben, weil nur Leon Bristedt trifft. Bei Ambri-Piotta sind es hingegen zwei Akteure, die ihre Penaltys versenken.

- Zuvor kämpft sich der HCD nach einem 0:2-Rückstand im Mitteldrittel eindrücklich im Tessin zurück und gleicht in den letzten Minuten des Mittelabschnitts zum 2:2 aus. Doch der Schwung und die Überlegenheit aus dem mittleren Abschnitt können die Davoser nicht ins Schlussdrittel mitnehmen.

- Trotzdem reagieren sie auf den 2:3-Rückstand in der Person von Captain Andres Ambühl, der kurz vor Schluss für den neuerlichen Ausgleich sorgt. Im Penaltyschiessen läuft dann wie erwähnt alles so wie in den vorangegangenen Partien. Ambri gewinnt, Davos verliert.

Hier gibts den Ticker zum Nachlesen. Einen schönen Abend noch!