Nach dem Wechsel auf Rekordkurs

Als die Rapperswil-Jona -Lakers am 24. August Tyler Moy als Zuzug mit einem Einjahresvertrag bekanntgaben, konnte man schon erahnen, dass dem Rapperswiler Sportchef Janick Steinmann ein einmal mehr ein sehr guter Transfer gelungen war. Der 27-jährige Kalifornier mit Schweizer Pass hatte in den vier Jahren zuvor in der National League für Lausanne und Genf-Servette 40 Tore und fast 100 Skorerpunkte erzielt.