Mit Zuversicht in das Kapitel Champions Hockey League

Fünf Jahre ist es bereits her, seit der HC Davos zum letzten Mal in der Champions Hockey League im Einsatz stand. 2017 spielten die Bündner in einer Gruppe mit den Växjo Lakers, Liberec und den Cardiff Devils aber eine enttäuschende Kampagne und verpasste gar das Weiterkommen, auch weil sie beim kleinen Cardiff verloren. Damals mit dabei waren mit Andres Ambühl, Marc ­Wieser, Gilles Senn, Magnus Nygren, Chris Egli, Claude Paschoud und Enzo Corvi sieben Spieler, die auch heute noch im Kader der Davoser stehen.