Mit Radio Südostschweiz hautnah bei den Play-offs dabei

Etwas Besonderes bietet RSO an den Davoser Heimspielen. Am Sonntag, 27. März und am Donnerstag, 31. März sowie eventuell am Montag, 4. April sendet RSO im «Playoff-Special» durchgehend aus dem Stadion in Davos. RSO-Sportreporter Jan Zürcher wird die Matches zusammen mit Ex-HCD-Verteidiger Félicien Du Bois oder HCD-Legende Sandro Rizzi kommentieren und Play-off-Stimmung in die Südostschweizer Autos und Stuben bringen.