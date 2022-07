Mit der Energie und dem Körper der Mannschaft helfen

von Lars Morger und Lukas Landolt

Im letzten Dezember verkam die U-20-WM in Edmonton zu einer Farce. Die Omikron-Welle fegte mit voller Wucht über die Welt, auch das Turnier der besten Nachwuchs-Eishockeyspieler der Welt litt darunter. Irgendwann steckten so viele Mannschaften in Quarantäne, dass das Turnier abgesagt wurde. Richtig gut in Fahrt war bei seiner ersten Teilnahme Fabian Ritzmann. Der Bündner erzielte in der ersten Partie gegen Russland bei der 2:4-Niederlage ein Tor.