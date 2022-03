Mit dem Messer am Hals zum ersten Sieg?

Unterschiedlicher hätten die beiden ersten Spiele des HC Davos im Play-off-Viertelfinal kaum sein können. Während die Bündner im ersten Spiel in Rapperswil noch praktisch chancenlos waren und 3:4 verloren, machten sie beim zu hohen 1:4 am Sonntagabend in Davos vieles richtig. Sie dominierten ihren Gegner über 45 Minuten, spielten schnell und intensiv, scheiterten aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder an Lakers-Torhüter Melvin Nyffeler.