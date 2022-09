Mit bewährten Kräften zu neuem, altem Glanz

Es ist ein neues Zeitalter, das auf die Saison 2022/23 in der National League anbricht. Neu dürfen alle Mannschaften anstatt mit vier mit sechs Ausländern antreten. Wegen des russischen Kriegs in der Ukraine, wodurch die KHL zur Liga non grata wurde, hat sich die Schweiz als die beste Alternative für ausländische Spieler positioniert. Die Folge daraus: Ab dieser Saison stehen Spieler im Einsatz, die noch vor wenigen Jahren für die hiesigen Klubs unbezahlbar gewesen wären.