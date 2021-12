Michael Fora für vier Jahre zum HC Davos

In langen und offenen Gesprächen habe man Fora von den Plänen beim HCD überzeugen können, so HCD-Sportchef Jan Alston. «Michael ist genau der Spieler-Typ, den wir als Verstärkung für unsere Defensive gesucht haben. Mit seinem Körper und seinen technischen Fähigkeiten überzeugt er einerseits durch seine defensiven Qualitäten. Kann bei Bedarf aber auch offensive Akzente setzen und ist deshalb in meinen Augen schlicht ein kompletter Verteidiger», so Alston weiter.

HCD-Sportchef Jan Alston über Michael Fora: