Sperre gegen HCD-Spieler Aleksi Peltonen aufgehoben

Am 19. September 2023 wurde Aleksi Peltonen aufgrund eines verspätet eingereichten Antrags für eine Ausnahmebewilligung (ATZ) zur Einnahme eines Medikamentes zu therapeutischen Zwecken vorsorglich gesperrt.

Nach einem langen und komplizierten Verfahren hat nun Swiss Sport lntegrity in Absprache mit der World Anti-Doping-Agency (WADA) die Erteilung der nachträglich eingereichten ATZ bewilligt. Aufgrund dessen wurde das Resultatmanagementverfahren per 27. Oktober eingestellt und die provisorische Sperre gegen Aleksi Peltonen mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Folglich kann Aleksi ab heute wieder am normalen Spielbetrieb teilnehmen, wie der HCD in einer Mitteilung schreibt. (red)