Trotz erneutem Comeback: Der HCD verliert im Penaltyschiessen und wirft Fragen auf

Es ist eine mehr als beeindruckende Zahl. Mehr als 20 (!) Mal ist dem HCD in dieser Saison bereits gelungen, im Schlussdrittel einen Rückstand noch aufzuholen. Am Freitag in Lausanne zeigten die Bündner einmal mehr, dass sie die Comeback-Könige der Liga sind. 1:4 lagen sie bis zur 49. Minute im Rückstand. Dann hauchte Julian Schmutz seiner Mannschaft mit einem Energieanfall neues Leben ein, als er Eetu Laurikainen zwischen den Beinen bezwang. Topskorer Matej Stransky sorgte dann in der 53. Minute sowie 44 Sekunden vor Schluss mit zwei Abstaubertoren für den Ausgleich.