Ambri siegt und feiert – der Spengler Cup 2022 ist Geschichte

Sa. 31.12.2022 - 11:44

Premiere für Ambri oder Sparta zum Dritten?

Am Silvestermittag kommt es zum grossen Final am 94. Spengler Cup. Sparta Prag und Ambri-Piotta duellieren sich um den Titel am Traditionsturnier. Für die Tschechen wäre es der dritte Titel in Davos. Sie triumphierten bereits 1962 und 1963. Ambri könnte als erstes Schweizer Team seit Genf-Servette 2014 den Titel holen. Für die Leventiner, die heuer das zweite Mal am ältesten Klubturnier der Welt zu Gast sind, wäre es eine Premiere.