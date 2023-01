Zu Gast bei Ajoie: Holt der HCD den dritten Sieg im 2023?

Vor dem Spiel

Spaziergang? Ist was für Alte, denken sich wohl die einen. Nun, ich bin gestern in Davos auch gefühlt ein paar Jährchen älter geworden. Was war das für eine Partie gegen die Lakers: 0:1, 2:1, 2:4, 4:4 – und dann die Entscheidung mit dem 16. Penalty. Ich meine: Darum lieben wir doch Eishockey.