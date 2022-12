Spengler Cup im Ticker: So geniesst Örebro den freien Tag in Davos

Mi. 28.12.2022 - 19:57

Örebro geniesst freien Tag in den Bergen

Der erste Sieg am Dienstagnachmittag. Da ist ein freier Tag doppelt so schön. Örebro ist am Mittwoch spielfrei, die Mannschaft geniesst das herrliche Wetter über Davos. Bevors am Donnerstag wieder ernst gilt.