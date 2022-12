Spengler Cup im Ticker: Es kommt zum Schweizer Duell

Day 4⃣ at the #SpenglerCup. Pre-Semifinals. Todays teams play for a spot in the Semifinals.

Game 7: @orebrohockey vs @hockeycanada 15:10h

Game 8: @HCDavos_off vs @helsinki_ifk 20:15h



🎫 Tickets: https://t.co/ZgJd2tNGAB

📰 Pre game report: https://t.co/gzHqBT8BHM pic.twitter.com/rYYisBO38z