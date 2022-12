Spengler Cup im Ticker: Ambri gegen Davos, für ein Trio ein spezielles Spiel

Fr. 30.12.2022 - 16:50

Duell gegen Ex-Klub für Bürgler, Fora und Eggenberger

Das Halbfinalduell zwischen Davos und Ambri ist das Highlight am diesjährigen Spengler Cup. Für drei Spieler wird es ein besonders spezielles Spiel. Die Ambri-Spieler Dario Bürgler und Nando Eggenberger spielten beide beim HCD, dessen Verteidiger Michael Fora bis Ende letzter Saison für Ambri. Bürgler stand von 2007 bis 2014 im Landwassertal unter Vertrag, holte in dieser Zeit zwei Meistertitel (2009, 2011) und war 2011 Teil der letzten HCD-Mannschaft, die am Spengler Cup triumphierte. Eggenberger ist ein Davoser Junior und spielte bis 2020 beim HCD. Fora war in Ambri die Identifikationsfigur schlechthin.