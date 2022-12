Spengler Cup im Ticker: Am Dienstag kommts zum Klassiker

Mo. 26.12.2022 - 22:32

Am Dienstag kommts zum Klassiker

So hat sich das Team Canada den Auftakt am 94. Spengler Cup kaum vorgestellt. Gegen die Tschechen von Sparta Prag gibts ein 2:3. Damit ist klar: Am Dienstagabend kommts in Davos zum Klassiker zwischen dem Gastgeber und dem Team Canada. Es ist auch das Duell der zwei Teams mit den meisten Titeln am Spengler Cup: Davos steht aktuell bei 15. Kanada ist mit 16 Triumphen Rekordsieger.