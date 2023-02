Rasmussen schiesst den HCD ins Glück: Davos gewinnt in Ambri mit 4:3 nach Verlängerung

64. Minute, Tooooorrrr HCD 4:3 nach Verlängerung

Dann ist es der Siegestreffer doch da. Es geht hin und her. Doch am Schluss wird Rasmussen auf die Reise geschickt. Der Schwede hat nur noch Bürgler vor sich. Er zieht ab und die leicht abgelenkte Scheibe geht an Juvonen vorbei ins Netz. Der HCD gewinnt dieses umkämpfte Auswärtsspiel in Ambri mit 4:3 nach Verlängerung.