Nach Horrorstart: Ambühl bringt den HCD zurück ins Spiel

5. Minute, 0:1

Die Davoser sind erstmals gefährlich drin in der Zone der Langnauer. Dominik Egli spielt die Scheibe zu Stransky – und der fackelt nicht lange. Noch ist das Visier des Tschechen aber noch nicht ganz eingestellt. Wir erinnern uns: Gestern brachte Stransky den HCD gegen Lausanne mit zwei Treffern in der Schlussphase der regulären Spielzeit in die Verlängerung.