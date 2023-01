Kann der HC Davos den SC Bern erneut schlagen?

Vor dem Puckdrop

Herzlich Willkommen zum heutigen Abendspiel. Nach zwei Siegen in Serie (HC Lugano und SC Bern) trifft der HCD heute erneut auf den Schlittschuhclub Bern. Am Freitag ging man mit einem 2-0 Rückstand in die erste Pause. Danach drehten die Steinböcke auf und gewannen das Spiel mit 2-4. Mit einem Tag Pause, soll nun heute der zweite Sieg gegen die Mutzen eingefahren werden.

Tabelle der National League (Stand: 22.01.2023, 18:40)

1. Genève-Servette HC 80 PTS

2. EHC Biel 75 PTS

3. SC Rapperswil-Jona Lakers 70 PTS

4. ZSC Lions 63 PTS

5. Fribourg-Gottèron 62 PTS

6. HC Davos 61 PTS

7. EHC Kloten 59 PTS

8. EV Zug 57 PTS

9. SC Bern 57 PTS

10. HC Ambri-Piotta 50 PTS

11. HC Lugano 49 PTS

12. SCL Tigers 46 PTS

13. HC Lausanne 45 PTS

14. HC Ajoie 41 PTS

PTS= Punkte