In der Verlängerung gegen Servette: Egli schiesst den HCD zum Sieg

Das erste Highlight gibts vor der Partie: ein weltmeisterliches Bully. Abfahrts-Gold-Gewinnerin Jasmine Flury darf in ihrer Heimat die Scheibe einwerfen. Von HCD-CEO Marc Gianola gibts Blumen. Und von Andres Ambühl einen Puck. Der Captain stolpert danach über den ausgelegten Teppich und sorgt für Erheiterung im Davoser Eisstadion.

Denn: Danach wirds ernst. Die Partie zwischen dem Fünften und dem Ersten ist taktisch hochstehend, schnell und attraktiv. Bloss Tore fallen nicht. Am nächsten kommt Stransy dem 1:0, als er kurz vor der Pause im Powerplay gleich zwei Mal darf.

Copy-Paste in Drittel Nummer 2. Es ist wieder taktisch hochstehend. Wieder ein Auf und Ab. Und wieder hat Stransky kurz vor der Pause die Chance zur Führung. Dieses Mal sie der Tscheche. Als Servette-Goalie Descloux schiebt er cool flach ein. 1:0.

In Überzahl hat der HCD die Chance, drei Punkte mitzunehmen. Stransky macht eigentlich alles richtig, scheitert mit seiner Direktabnahme aber am überragend reagierenden Discloux. Konsequenz: Die 18. Verlängerung in diesem Winter für den HCD.