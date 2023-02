Holt der HCD gegen Ajoie den dritten Sieg in dieser Woche?

Vor dem Spiel

Herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem HC Davos und dem HC Ajoie. Der HCD bestreitet heute Abend Partie Nummer 46 in dieser Meisterschaft und befindet sich damit im Qualifikations-Schlussspurt. Durch den gestrigen 4:2-Sieg in Rapperswil ist die Ausgangslage für die Bündner noch komfortabler. Mit 77 Punkten liegen die Bündner auf Platz 3, der Vorsprung auf den Strich beträgt satte elf Punkte. Es müsste also schon sehr viel schieflaufen, damit die Davoser noch in die Pre-Play-offs abrutschen. Dennoch heisst es, konzentriert zu bleiben. Der heutige Gegner Ajoie ist zwar das klare Schlusslicht der Tabelle und steht bereits als fixer Teilnehmer der Play-outs fest. Die Jurassier holten aber drei Siege aus den letzten vier Partien. Der HCD ist aber der haushohe Favorit und drei Punkte sind Pflicht.