Gewinnt der HCD auch das dritte Saisonduell gegen die ZSC Lions?

Vor dem Spiel

Jenes Spiel am 19. November war das letzte, in denen die Lions nicht gepunktet haben. Von den 13 Spielen seither gewannen die Zürcher zehn (alle nach 60 Minuten), verloren eines nach Penaltyschiessen und zwei nach Verlängerung. Auch der HCD war zuletzt erfolgreich unterwegs: Er punktete in seinen letzten sieben Partien, fünf davon gewann er.