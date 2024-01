Filppula bringt Servette in der letzten Minute des ersten Drittels in Führung

20. Minute, TOR SERVETTE, 1:2

Genf geht in Davos in Führung. Denn in der letzten Minute des ersten Drittel lässt sich der HCD nochmals erwischen. Nach einem langen Pass von Praplan ist Filppula schneller als sein Gegenspieler Dahlbeck. Der finnische Altmeister schiesst zwischen den Beinen von Aeschlimann hindurch das 2:1 für Servette.