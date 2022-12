Endlich wieder Spengler Cup – mit uns seid ihr live dabei

Mo. 26.12.2022 - 14:33

Schweizer Nationalmannschaftsgoalie hilft beim Team Canada aus

Es ist eine kuriose Geschichte. Connor Hughes, Torhüter bei Fribourg-Gottéron, debütierte Mitte Dezember im Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Am Spengler Cup wird der 26-jährige schweizerisch-kanadische Torhüter nun beim Team Canada aushelfen. Die Ausrüstung eines der beiden kanadischen Torhüters ist noch nicht in Davos angekommen, weshalb dieser heute Abend im ersten Spiel gegen Sparta Prag nicht spielen kann. Da es sich beim Spengler Cup nicht um ein Länderspiel handle, sei das kein Problem, schreibt Swiss Ice Hockey in einer Mitteilung. Hughes werde weiter für die Schweiz spielen und am Montagabend als zweiter Torhüter der Kanadier auf dem Matchblatt stehen.