Der Mittelabschnitt läuft

Pause

Nach einem gegenseitigen Abtasten in den ersten zehn Minuten kommt der HCD immer besser in Fahrt und erspielt sich auch gute Chancen, eine Führung wäre nicht unverdient. Doch der HCD sündigt einmal mehr im Abschluss. Somit ist der Spielstand nach dem ersten Abschnitt ausgeglichen. Zeit, um sich mit einem Kaffee oder einem kühlen Bierchen zu stärken. Wir sind in knapp 15 Minuten wieder für euch da!