Der HCD verliert auch sein zweites Saisonspiel – mit 1:2 beim HC Ajoie

Nach dem Spiel

Der HCD verliert auch sein zweites Spiel in der neuen Saison. Beim HC Ajoie unterliegt er mit 1:2.

Nur ein Treffer, jener in der 20. Minute von Valentin Nussbaumer, ist für die Davoser zu wenig. Offensiv bleiben sie ab dem 2. Drittel fast alles schuldig.

Eine mehrminütige Unterzahlphase zu Beginn des 2. Drittels scheint dem HCD den Rhythmus zu nehmen. Ajoie ist auch danach deutlich spielbestimmender, vorerst kann HCD-Goalie Gilles Senn die Führung aber noch retten.

Nach nur 13 Sekunden im 3. Abschnitt gelingt Hazen der verdiente Ausgleich. Acht Minuten später doppelt Macquat nach. Ajoie hat das Spiel gedreht, und der HCD kann nicht mehr reagieren. So besiegt Christian Wohlwend, Trainer von Ajoie, mit seinem neuen Team seine frühere Mannschaft.

