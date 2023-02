Davos führt zur ersten Pause

Pause

Intensität, drei Tore, Chancen und Rangeleien. Dieses Drittel bot alles, was zu einem tollen Hockeyspiel gehört. Ambühl schoss den HCD bereits nach 17 Sekunden in Führung, Rapperswil antwortete durch Aberg postwendend. Danach kamen beide Teams zu Chancen, einzig der HCD reüssierte. Nussbaumer traf gut drei Minuten vor der Pause. Wir gehen Kaffee holen und sind dann in 15 Minuten wieder für euch da.