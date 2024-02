Davos führt im Schlussdrittel komfortabel gegen Rapperswil

32. Minute, 2:0

Die Lakers finden keine Antwort gegen ein kompaktes, schnelles und effizientes Davos. Die Bündner sind den Rapperswilern nach der Hälfte der Partie in so gut wie allen Belangen überlegen und führen auch in der Höhe verdient mit 3:0. Auch die Top-Offensiv-Akteure der Lakers kommen noch gar nicht zur Geltung.