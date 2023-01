Das zweite Drittel läuft: Schafft der HCD in Bern noch die Wende?

Ende des 1. Drittels, 2:0

Und mit einem 2:0 geht es in die Kabine. Der SC Bern tritt deutlich frischer und dominanter auf, der bemitleidenswerte Davoser Schlussmann Gilles Senn bekommt dabei wenig Unterstützung von seinen Vorderleuten. Die Bündner sind nach einer ausgeglichenen Startphase aus dem Tritt gekommen und es fehlte vor allem der Mut in der Vorwärtsbewegung. Es schien, als sässe bei jedem Angriff die Angst vor einem Konter in den Davoser Köpfen. Dass so Offensiv wenig zusammenpasst, ist dabei nur logisch. Auch Matěj Stránský, am Sonntag noch HCD-Doppeltorschütze in Lugano, ist bisher so blass wie das Berner Eis.