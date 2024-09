Das halbe Dutzend ist erreicht: Chur liegt 0:6 zurück

34. Mintute, 0:5

Bei noch etwas mehr als sechs Minuten im Mitteldrittel müssen wir konstatieren, dass es für Chur heute Abend mit allergrössten Sicherheit keine Punkte gibt, und es erstmals seit der Rückkehr in die Swiss League eine Kanterniederlage absetzt. Der Rest des Spiels wird für die junge Churer Mannschaft auch zu einem Charaktertest. Zeigt sie noch, was in ihr steckt, oder bricht sie heute total auseinander? Zunächst mal sind die Churer in Unterzahl, weil Simon Marha auf der Strafbank sitzt.