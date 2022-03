Langersehntes Comeback bei wichtigem Sieg

Ein breites Lachen ziert Valentin Nussbaumers Gesicht am Samstagabend in den Katakomben der Langnauer Ilfishalle. Gerade eben hat der HCD-Stürmer mit seinen Teamkollegen im Emmental einen wichtigen 7:3-Sieg im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation eingefahren. Ein normaler Arbeitstag also. Für Nussbaumer war dieses Spiel aber alles andere als normal. Erstmals seit dem 2. November 2021 – es war ebenfalls ein Auswärtsspiel in Langnau – stand der 21-Jährige wieder in einem Ernstkampf im Einsatz.