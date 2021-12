Lakers-Stürmer Rowe verstärkt HCD am Spengler Cup

Der HC Davos wird am Spengler Cup vom 33-Jährigen Amerikaner Andrew Rowe verstärkt. Der Stürmer ist neben dem 37-jährigen Finnen Valtteri Filppula (ebenfalls Stürmer) von Genf-Servette der zweite Verstärkungsspieler für die Davoser. Rowe kam in bisher 32 Spielen für die Lakers auf 15 Punkte in dieser Saison. Bei Filppula sind es beeindruckende 27 Punkte in 27 Spielen. Trotz des hohen Alters zeigt sich der Finne also in absoluter Skorerlaune. Beeindruckend sind auch seine Zahlen der vergangenen Jahren. In der NHL brachte es Filppula in 16 Saisons auf 1056 Spiele und 530 Punkte.