Kostenlose RhB-Reise an den Spengler Cup und zurück

Die Rhätische Bahn bietet während des Spengler Cups vom 26. bis 31. Dezember 2021 den Hockeyfans spezielle Fahrkonditionen und im Anschluss an die Abendspiele einen Extrazug an. Laut der RhB beinhalte das Matchticket diverse Zusatzleistungen. So ist im offiziellen Stadionticket die Hin- und Rückfahrt mit der RhB inbegriffen. Endbahnhof für die Rückfahrt ist Landquart. Es gibt jedoch kostenpflichtige Extrazüge zum Beispiel nach Rohrschach. Auch im Autoverlad Vereina steht eine Spätverbindung zur Verfügung. (so)