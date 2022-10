Knak bleibt drei weitere Jahre in Davos

Der HC Davos arbeitet weiter fleissig am Kader für die kommende Saison. Nach der Verlängerung um vier Jahre mit Valentin Nussbaumer bindet der HCD den nächsten jungen Spieler längerfristig an den Klub. Stürmer Simon Knak hat seinen Vertrag mit den Landwassertalern um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025/26 verlängert, wie der HCD am Mittwoch mitteilt. Der 20-Jährige stiess vor der Saison 2020/21 für die Saisonvorbereitung zu den Bündnern. Nachdem sein Klub in der kanadischen Juniorenliga WHL, die Portland Winterhawks, aufgrund der Coronapandemie erst später in die Saison starteten, absolvierte er kurzerhand 25 Spiele für den HCD und unterschrieb vor der letzten Saison einen Zweijahresvertrag.