Jetzt live: Der HCD hält hinten die Null - mit Glück und Senn

10. Minute, 0:0

Was macht da Fora? Hinter dem eigenen Kasten verliert der Tessiner die Scheibe. Ang und Co. können nicht profitieren. Der Stürmer scheitert aus spitzem Winkel an Senn. Wie lange geht das gut hier? Noch was für die Statistikfans: Bei den Expected Goals, den zu erwarteten Toren, steht Kloten schon bei 1. Der HCD? Bei 0.