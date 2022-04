Kann der HCD nochmals auf einen 0:3-Rückstand reagieren?

Immer und immer wieder wiederholt HCD-Stürmer Dennis Rasmussen mantramässig diesen Satz. «Wir müssen Tore schiessen.» Tore schiessen, es ist das grosse Problem des HC Davos in dieser Halbfinalserie. Erst einen Treffer erzielten die Bündner in drei Spielen gegen den EV Zug, in Spiel zwei traf Enzo Corvi bereits nach 63 Sekunden. In beiden Auswärtsspielen in dieser Serie blieb der HCD ohne Torerfolg. Mittlerweile ist Davos bereits 119 Minuten ohne Tor. «Wir versuchen unser bestes, aber wir müssen nach vorne mehr machen», so Rasmussen.