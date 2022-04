Kann der HCD den grossen Schock verdauen?

Die Szenen, die sich kurz vor Schluss in der Davoser Eishalle abspielten, geben auch jetzt noch zu reden. 15,7 Sekunden vor dem Ende kassierte der HCD im zweiten Halbfinalspiel den entscheidenden Gegentreffer. In Unterzahl, nach einer schlecht gepfiffenen Strafe. Headcoach Christian Wohlwend ist auf der Bank ausser sich, wirft gleich drei Trinkflaschen in Richtung Schiedsrichter aufs Eis und kassiert dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe.