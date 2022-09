Jugend folgt auf Raselli

Naturgemäss ist das in Kreuzlingen beheimatete Ladies Team Thurgau eine der Stützpunkte des Bündner Frauen-Eishockeys. Das hat sich in der neuen Saison kaum verändert. Einzig die 19-jährige Prättigauerin Sarina Bardill hat aus beruflichen Gründen die Ostschweiz verlassen und verteidigt neu in Thun und Freiburg. Die Davoserin Leoni Balzer (16), die Engadinerin Sandra Schmidt (18) und neu die Puschlaverin Xenia Balzarolo (16) gehen mit Thurgau auf Punktejagd.