Joakim Nordström wechselt zum HC Davos

Der HC Davos verpflichtet mit dem Schweden Joakim Nordström als sechsten Ausländer einen ausgesprochen erfolgreichen Eishockeyspieler, wie der HC Davos in einer Medienmitteilung vermeldet. Mit dem Stanley Cup 2015, dem Weltmeisterpokal 2017 und dem Gewinn des Gagarin- Pokals vor wenigen Wochen durfte der 30-Jährige in seiner Karriere bereits drei der bedeutendsten Trophäen des Eishockeysports in die Höhe stemmen.

490 Spiele in der NHL

Der 188 cm grosse und 93 kg schwere Stockholmer durchlief alle Juniorenstufen bei seinem Heimatverein «AIK» bevor er in der Saison 2010/11 in der Schwedischen Liga debütierte. Drei Saisons später zog es ihn für acht Jahre in die nordamerikanische NHL, in der er 490 Spiele absolvierte. Zuletzt spielte Nordström während einer Saison bei CSKA Moskau in der KHL und durfte sein Land an den Olympischen Spielen in Peking und an der IIHF- Weltmeisterschaft in Finnland auf dem Eis vertreten.