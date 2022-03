Jetzt braucht Davos eine Serie

Das Schlussdrittel startete mit einer frühen Chance durch Mathias Bromé, der den Puck an den Pfosten des Tores von Melvin Nyffeler setzte. Davos schien gewillt, sich mit Laufarbeit und hartem Spiel in die Partie zurück zu kämpfen. Ein Check von Jannik Canova nach 42 Spielminuten in dessen erstem Einsatz des Abends gegen Lakers-Topskorer Gian-Marco Wetter führte zu einer Fünfminuten- plus Spieldauerstrafe – und zur Entscheidung. Erneut Eggenberger nutze das Powerplay und erzielte das 4:0.