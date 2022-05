In den USA nochmals neu herausgefordert

Dass es für Athletinnen und Athleten, die für die Wahl zur Bündner Sportlerin oder zum Bündner Sportler des Jahres vorgeschlagen sind, in einer erfreulichen Saison nicht ausschliesslich Erfolgserlebnisse geben kann, zeigt das Beispiel von Evelina Raselli. Zwar gewann die 30-jährige Eishockeyspielerin aus dem Puschlav nach mehreren Schweizer Meistertiteln mit dem HC Lugano nun auch den nationalen Titel in den USA mit Boston Pride, musste aber an den Olympischen Spielen in Peking eine Enttäuschung verkraften. Mit Rang 4 verpassten die Schweizerinnen die angestrebte Medaille.