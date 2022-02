«Ich will nicht in den Teller spucken, aus dem ich 20 Jahre lang gegessen habe»

Ein Jahr ist es her, seit Félicien Du Bois seine Eishockeykarriere beim HC Davos beendet hat. Vom Eishockey hat sich der Neuenburger aber nie richtig verabschiedet. So engagierte ihn das Westschweizer Fernsehen RTS als Co-Kommentator für die Eishockey-WM im letzten Mai. In diesen Tagen ist Du Bois aber nicht in seiner Muttersprache am Fernsehen zu hören – er kommentiert zusammen mit Reto Müller die Schweizer Olympiaspiele für das Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) aus dem Studio in Zürich.