«Ich war seither ein einziges Mal joggen»

Ein unspektakuläres Geschäftshaus an der Birmensdorferstrasse in Zürich. In den hellen Büroräumlichkeiten sitzt Corsin Casutt, der auf den Laptop schaut und seinen nächsten Termin vorbereitet. An seinen neuen Alltag als Immobilienmakler hat er sich gewöhnt. «Die Arbeit macht Spass. Immobilien haben mich schon immer interessiert. Das Eishockey vermisse ich darum überhaupt nicht», sagt er. Erstmals seit 20 Jahren muss er sich nicht durchs Sommertraining quälen und Vorbereitungsspiele in der Provinz bestreiten. Er kann dafür mit Kollegen und seiner Familie draussen die Abende geniessen.