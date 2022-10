HCD-Wende vermiest Trainerdebüt

Drei Minuten und 44 Sekunden vor Schluss herrschte bei den rund 100 mitgereisten Davoser Anhängern in der Resega in Lugano Ekstase. Dennis Rasmussen, in diesem Jahr der HCD-Torschütze vom Dienst, hatte seine Farben nach einem 0:2-Rückstand bis zur 21. Minute gerade 3:2 in Front gebracht – es war rückblickend der entscheidende Treffer.