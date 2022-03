HCD-Trainer Wohlwend: «Wir werden am Freitag bereit sein»

mit Christian Wohlwend sprach Lars Morger

Der HC Davos befindet sich mitten in den Vorbereitungen auf den am Freitagabend beginnenden Play-off-Viertelfinal gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Nach der Absage der entscheidenden Meisterschaftsphase vor zwei Jahren und dem Out in den Pre-Play-offs im letzten Jahr werden es für den Davoser Cheftrainer Christian Wohlwend die ersten Play-offs als Headcoach in der National League.