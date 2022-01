HCD testet in der Pause zweimal

Am heutigen Montag beginnt die Olympiapause im Schweizer Eishockey. Sie dauert bis am 18. Februar. Während diesen gut zwei Wochen versuchen die Teams der National League, in Form zu bleiben. Konkret jene Spieler, die nicht an die Olympischen Winterspiele nach Peking (4. bis 20. Februar) reisen. Denn am 22. Februar wird die Meisterschaft fortgesetzt. Sie dauert bis am 14. März. Am 18. März beginnen die Pre-Playoffs. Am 25. März beginnen die Play-offs.