Achtung HCD: Die Lions haben ein richtiges Abwehrbollwerk

Di. 14.03.2023 - 17:12

Das Play-off-Duell schlechthin

Davos gegen Zürich – es ist ein Revival des Play-off-Klassikers der Nuller- und 2010er-Jahre. Zum zehnten Mal seit dem Jahrtausendwechsel treten die beiden Teams in der entscheidenden Meisterschaftsphase gegeneinander an. Der ZSC und der HCD lieferten sich einige denkwürdige Duelle. Wie 2013, als der ZSC einen 1:3-Serienrückstand noch drehte und in den Halbfinal einzog. Oder 2015, als der HCD als Underdog die Finalserie in fünf Spielen gewann. Beide Mannschaften stehen für Tempo, Spektakel und attraktives Eishockey. Beide sind Schwergewichte im Schweizer Eishockey. Der HCD wartet aber seit jenem Titel 2015 auf eine weitere Meisterschaft. In Zürich ist es immerhin fünf Jahre her. Beide Teams wollen den grossen Coup landen – müssen dafür aber erst im Viertelfinal den grossen Konkurrenten ausschalten. Wer das bessere Ende wohl für sich behält?